Gold - Richtungskampf dauert an

In den vergangenen Monaten hatte der Goldpreis eine Konsolidierung gestartet, die auf der Unterseite durch die Tiefs bei 1.892 und 1.884 USD eingegrenzt wird. Allerdings gelang es den Bullen in dieser Phase trotz etlicher Anläufe nicht, den Kurs nachhaltig über die Widerstandsmarken bei 1.940 und 1.959 USD steigen zu lassen. So entstand eine weitere Dreiecksformation, die den aktuellen Richtungskampf vor Augen führt und deren obere Begrenzung im Bereich von 1.940 USD verläuft. Dort wurde auch die letzte Erholung in der Vorwoche abrupt gestoppt.Sollte Gold in dieser Woche unter die Unterstützungszone von 1.915 bis 1.920 USD fallen, könnte der Kurs rasch weiter nach Süden drehen und an die Tiefs der Monate Juni und August einbrechen. Nur eine Verteidigung der 1.884-USD-Marke und ein direkter Anstieg über 1.940 USD könnte die Bullen dann noch vor einem weiteren Einbruch bewahren. Dieser würde bis 1.860 und 1.840 USD führen.Doch selbst eine Fortsetzung der Erholung bzw. der Wiederanstieg über 1.940 USD könnte die Bullen nur kurz retten. Ausgehend vom Widerstand bei 1.959 USD könnte die nächste Verkaufswelle einsetzen und den Wert an die Unterseite der Range drücken.