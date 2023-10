Gold - Richtungsentscheid! Kurs erreicht zentrale Widerstandszone

In den vergangenen Wochen hatte der Goldpreis eine breite Seitwärtsspanne nach unten durchbrochen und war nach diesem Verkaufssignal bis an die mittelfristig entscheidende Unterstützung bei 1.807 USD eingebrochen. Kurz vor einem weiteren Verkaufssignal rissen die Bullen das Ruder herum und starteten an der Marke eine dynamische Aufholjagd. Diese führt den Goldpreis nach einem Anstieg über 1.855 USD aktuell bereits an die Unterseite der früheren Range bei 1.884 bis 1.892 USD.Weiterhin ist zunächst damit zu rechnen, dass der Goldpreis von der Widerstandszone nach unten abprallt. Ausgehend von 1.855 USD könnte allerdings noch ein Ausbruchsversuch starten. Sollte dieser erfolgreich verlaufen, könnte Gold oberhalb von 1.894 USD weiter bis 1.920 USD ansteigen.Unter 1.840 USD wäre die Erholung dagegen gestoppt und der nächste Angriff auf die zentrale Supportmarke bei 1.807 USD zu erwarten. Wird sie unterschritten, dürfte der Kurs des Edelmetalls bis 1.770 und später 1.735 USD einbrechen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)