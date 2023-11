Platin: Bullenfalle zeigt Wirkung

Platin konnte sich in den vergangenen Monaten zunächst stabil auf der Unterstützungszone bei 890 USD seitwärts bewegen, rutschte aber im Oktober deutlicher darunter. Dies zog eine Gegenbewegung nach sich, welche auch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend führte. Nach dem Scheitern an der Hürde bei 954 USD ging es jedoch wieder darunter zurück.Der Rückfall aus dem kurzfristigen Aufwärtstrend heraus ist zunächst bärisch zu bewerten. Nachdem sich auch der Bruch des Abwärtstrends nicht durchsetzen konnte, besteht die Gefahr einer weiteren Abwärtswelle, welche über die 848 USD auch in Richtung der 817 USD führen könnte. Erst oberhalb der 954 USD sind die Bullen klar im Vorteil.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)