Gold in 10 Tagen auf neuem Allzeithoch?

Wie Kitco News berichtet, rechnet Nicky Shiels, Leiterin der Metallstrategie bei MKS PAMP, damit dass die Preise innerhalb von zehn Tagen Allzeithochs erreichen könnten, sollte das technische Momentum des Goldpreises im derzeitigen Tempo anhält."Seit dem Boden von 1.930 $ hat sich der Goldpreis mit einer Geschwindigkeit von +8$/Tag erholt (88 $ in 11 Tagen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts). Wenn das so weitergeht, werden die Preise in 10 Tagen auf 2.100 $ steigen", erklärte sie am gestrigen Dienstag. "[...] der Weg des geringsten Widerstands führt nach oben, nicht nach unten."Die Goldrallye finde in einer Zeit statt, in der die geopolitische Nachfrage nach sicheren Häfen zu schwinden beginne, ohne dass es auf dem Markt ein klares Aufwärtstrendmotiv gebe. Jedoch hätten die Schwäche des US-Dollars und ein starker Rückgang der US-Anleiherenditen dazu beigetragen, dass der Goldpreis den höchsten Stand seit sechs Monaten erreicht hat.Ein weiterer Trend sei die gestiegene Aktivität auf dem asiatischen Markt, möglicherweise seitens Zentralbanken und Vermögensfonds aus Schwellenländern. Die Goldpreise könnten weiter steigen, wenn auch westliche Investoren dem Markt mehr Aufmerksamkeit schenken.Shiels zufolge sei es noch zu früh, zu sagen, ob die Aktivitäten der Zentralbanken langfristig unterstützend wirken. Insgesamt sei sie jedoch optimistisch, da es Raum für höhere Preise gibt, insbesondere wenn die Preise bei geringer Volatilität weiter steigen.© Redaktion GoldSeiten.de