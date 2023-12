Marc Faber: Jetzt Edelmetallaktien kaufen

Mitte November sprach Paul Harris für Kitco Mining bei der Veranstaltung "2023 Precious Metals Summit Zurich" mit Dr. Marc Faber über die aktuellen geldpolitischen und geopolitischen Entwicklungen weltweit.Der Herausgeber des Gloom, Boom & Doom Report erwartet, dass die Inflation wieder steigen wird und der Inflationstrend Jahrzehnte andauern wird: "Wir befinden uns in einem Aufwärtstrend bei der Inflation und einem Aufwärtstrend bei den Zinsen, der von Zeit zu Zeit durch gegenläufige Bewegungen unterbrochen wird, wie wir sie in den 1970er Jahren hatten, aber der langfristige Trend in den nächsten 20 bis 30 Jahren ist, dass sich die Inflation beschleunigt und die Zinsen nach oben gehen. Obwohl ich glaube, dass die Zinsen in den nächsten sechs Monaten sinken werden, müssen wir zwischen dem kurzfristigen Trend und dem langfristigen Trend unterscheiden.Der Investmentexperte besitzt nach eigener Aussage einen physischen Edelmetallanteil von 25% in seinem Portfolio und kaufe monatlich Gold zu. Das Metall habe sich als guter Wertspeicher erwiesen, aktuell sei es aber natürlich nicht mehr so günstig wie noch vor 50 Jahren.Da die Inflation steigen werde, ist es laut Faber jetzt an der Zeit, Edelmetallaktien zu kaufen, solange sie mit einem Abschlag zu den physischen Metallen gehandelt werden. Weiterhin verweist er im Interview auf den Aufstieg der BRIC-Staaten."Kaufen Sie ausländische Aktien und Goldminenaktien, aber haben Sie auch einige Vermögenswerte in Kanada und einige Vermögenswerte in Indien und einige Vermögenswerte in Singapur und einige Vermögenswerte in Dubai und so weiter, denn wir haben eine Welt, die sich zwischen den wohlhabenden, entwickelten westlichen Ländern unter der Hegemonie der Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten wie Kanada und Australien, Großbritannien und Europa aufteilt, und dann haben Sie die BRICS-Länder, die größer werden und wirtschaftlich ein immer größeres Gewicht in der Welt und politisch mehr Einfluss haben", so Faber.© Redaktion GoldSeiten.de