Platin - Auf dem Sprung

Seit Mitte November befindet sich der Platinpreis in einer Aufwärtsbewegung, die zunächst noch an der Hürde bei 938 USD scheiterte und Anfang dieses Monats in eine Korrektur überging. Allerdings verteidigte die Käuferseite den Support bei 889 USD und legten damit den Grundstein für eine zweite Kaufwelle, die aktuell zum Ausbruch über die Hürden bei 938 und 948 USD führt.Die Kaufsignale der letzten Tage dürften jetzt für einen Anstieg an den Widerstand bei 988 USD sorgen. Sollte dieser ebenfalls durchbrochen werden, könnte es oberhalb von 1.000 USD zu einem Anstieg bis 1.032 USD kommen. Erst dort wäre mit einer größeren Korrektur zu rechnen.Abgaben unter 938 USD würden dagegen eine kurze Korrektur bis ca. 920 USD nach sich ziehen. Dort könnte die Käuferseite den Aufwärtstrend aber reaktivieren und den Ausbruch über 988 USD in Angriff nehmen. Aktuell wäre erst ein Einbruch unter 908 USD als Zeichen für einen Stimmungswechsel bei den Anlegern zu werten.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)