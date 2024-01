Contango bei Gold lässt Preisrallye vermuten

Quelle: Bloomberg Intelligence

Mike McGlone von Bloomberg Intelligence sieht den Goldpreis laut Kitco News im Jahr 2024 deutlich steigen.Neben anderen Faktoren deute der steile Contango für Gold, den die Charts Ende 2023 zeigten, auf eine Preisrallye des Edelmetalls hin. Von Contango spricht man, wenn der Spotpreis niedriger ist als der Futures-Preis, was zu einer aufwärts gerichteten Terminkurve führt."In den beiden vorangegangenen Fällen, in denen sich die einjährige Gold-Futures-Kurve in einem ähnlich steilen Contango befand wie jetzt, folgten US-Rezessionen und starke Anstiege des Metalls. Dies legt Auswirkungen auf das Jahr 2024 nahe." Im Chart zeigt sich die Situation der Jahre 2000, 2006 und von November 2023."Aufgrund seiner Eigenschaften als Quasi-Währung und Wertaufbewahrungsmittel ist die Goldkurve unter den Rohstoffen am unkompliziertesten, und der rasche Übergang zu einem extremen Contango könnte ähnliche Auswirkungen haben wie in den Jahren 2000 und 2006. Im Jahr 2001 begann der Goldpreis einen 12-jährigen Aufwärtstrend, und der Anstieg von 31% im Jahr 2007 war der größte seit 1979," so McGlone.© Redaktion GoldSeiten.de