US-Haushaltsdefizit im Dezember um 52% auf 129 Mrd. USD gestiegen

Die US-Bundesregierung verzeichnete im Dezember ein Defizit von 129 Mrd. USD, 44 Mrd. USD oder 52% mehr als im Vorjahr, da die Ausgaben stiegen, während die Einnahmen im Vergleich zum Dezember 2022 sanken, die durch die aufgeschobenen Steuerzahlungen im Rahmen der Pandemie gestiegen waren, so das US-Finanzministerium am Donnerstag, berichtet Yahoo Finance Nach Angaben des Finanzministeriums stiegen die Ausgaben im Dezember um 3% auf 559 Mrd. USD, ein Rekordwert für den Monat Dezember, was zum Teil auf höhere Ausgaben für die Sozialversicherung und Zinsen auf die Staatsschuld zurückzuführen ist. Die Einnahmen für den Monat fielen um 6% auf 429 Mrd. USD.In den ersten drei Monaten des Haushaltsjahres 2024, das am 1. Oktober begann, erreichte das Bundesdefizit 510 Mrd. USD und lag damit um 89 Mrd. USD oder 21% höher als im Vorjahreszeitraum. Ein Beamter des Finanzministeriums sagte, dass sowohl die Ausgaben als auch die Einnahmen des laufenden Jahres Rekorde darstellen. Die Ausgaben stiegen um 12% auf 1,618 Billionen Dollar, während die Einnahmen um 8% auf 1,108 Billionen Dollar stiegen.Die Zinskosten für die Staatsverschuldung stiegen im Dezember auf 119 Mrd. USD und damit um 11% oder 12 Mrd. USD gegenüber Dezember 2022, was auf eine höhere Verschuldung und einen höheren gewichteten Durchschnittszinssatz von 3,11% zurückzuführen ist. Dieser Satz war um einen dreiviertel Punkt höher als ein Jahr zuvor.© Redaktion GoldSeiten.de