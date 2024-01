Gold schwächelt; Dollar- und Renditestärke trüben Glanz

Der Goldpreis war am Dienstag gedämpft, da der Dollar und die Renditen von Staatsanleihen stiegen, während die Händler auf eine Reihe von Rednern der US-Notenbank in dieser Woche warteten, um mehr Klarheit über die Aussichten auf eine Zinssenkung der Zentralbank zu erhalten, berichtet Reuters . Im Vorfeld der Rede von Christopher Waller, die wohl das wichtigste Ereignis der Woche ist, hat der Dollar zugelegt, was den Goldpreis belastet, so Matt Simpson, Senior Analyst bei City Index. Der Dollar-Index (.DXY) erreichte ein 10-Tage-Hoch, wodurch Gold für andere Währungsbesitzer weniger attraktiv wurde, während die Renditen für US-10-Jahresstaatsanleihen auf über 4% stiegen.Mindestens sechs Fed-Vertreter werden in dieser Woche sprechen, wobei Fed-Gouverneur Christopher Waller um 16.00 Uhr GMT vor der Brookings Institution eine Rede zu den Wirtschaftsaussichten halten wird. "Da der Markt bereits mehrere Zinssenkungen eingepreist hat, würde es mich nicht überraschen, wenn Waller geneigt ist, einen Rückzieher zu machen... eine Bewegung zurück auf 2.035 Dollar (für Spotgold) könnte plausibel sein", meinte Simpson. Es wird erwartet, dass die Fed am Ende ihrer Sitzung am 30. und 31. Januar ihren Leitzins unverändert beibehält.Händler wetten auf sechs Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte in diesem Jahr, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass die erste bereits im März erfolgen könnte, bei sieben von zehn liegt, so die Zinswahrscheinlichkeits-App der LSEG (IRPR). Niedrigere Zinssätze erhöhen die Attraktivität von Goldbullion ohne Rendite. An anderer Stelle wiesen Beamte der Europäischen Zentralbank die Markterwartungen für schnelle Zinssenkungen in diesem Jahr zurück.© Redaktion GoldSeiten.de