Gold - Die Marktteilnehmer belauern sich

Der Goldpreis steht aktuell an einer charttechnischen Weggabelung, denn nach dem Abverkauf ausgehend vom neuen Rekordhoch und der Erholung seit Mitte Dezember sind sowohl ein neuer Aufwärtstrend, als auch eine Korrekturfortsetzung möglich. Nachdem der Kurs in den vergangenen Tagen im Rahmen eines kleinen Abwärtstrendkanals unter die mittelfristige Aufwärtstrendlinie im Bereich von 2.040 USD zurücksetzte, tendiert der Kurs primär seitwärts und eine Richtungsentscheidung verzögert sich.Um jetzt auf der Oberseite zu punkten und eine Erholung bis 2.076 USD und das Zwischenhoch bei 2.088 USD zu starten, müsste der Goldpreis über die Hürden bei 2.040 und 2.055 USD steigen.Bis dahin ist die Variante einer Korrekturfortsetzung weiter zu präferieren. Schon unter 2.009 USD könnte eine Abwärtswelle folgen und den Wert bis 1.998 und das Kursziel bei 1.982 USD drücken. Dort könnten die Bullen wieder eingreifen und eine Erholung starten. Unter der Marke wäre dagegen die Ausdehnung der Korrektur seit dem Allzeithoch in Richtung 1.931 und 1.916 USD zu erwarten.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)