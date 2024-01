Silber: Aufwärtstrend setzt sich durch

Silber rutschte in den vergangenen Wochen innerhalb der mehrmonatigen Seitwärtsphase wieder ab und erreichte die Unterstützung bei 21,65 USD. Auf dem dort ebenfalls liegenden Aufwärtstrend konnten die Notierungen wieder klar nach oben drehen.Nach dem Bruch des mehrwöchigen Abwärtstrends bietet sich für Silber die Chance einer Fortsetzung der Erholung. Spielraum ist bis in den Bereich 24,60 USD gegeben. Mittelfristig wird es erst oberhalb der 26,00 USD bullischer. Sollte Silber jedoch nochmals abrutschen und unter 21,65 USD fallen, drohen zunächst Abgaben bis 20,69 USD. Mittelfristig könnte es in diesem Fall noch weiter abwärts gehen.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)