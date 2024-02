Palladium - Bärische Flagge als vorletztes Kapitel des Kurseinbruchs?

Am bisherigen Endbereich der massiven Verkaufswelle seit dem Hoch bei 1.243 USD oszilliert der Palladiumkurs seit Mitte Januar in einer engen Handelsspanne seitwärts. Diese Konsolidierung könnte man auch als bärische Flagge interpretieren, die auf weitere Abgaben hindeuten würde. Bislang gelingt es der Käuferseite allerdings, die wichtigen Unterstützungsmarken bei 920 und 945 USD als Ausgangsbasis für die beschriebene leichte Erholung zu nutzen.Die Verkäuferseite gönnt sich aktuell eine kleine Pause, könnte aber schon mit Abgaben unter 920 USD wieder zuschlagen. Der Abwärtstrend ist weiter intakt und daher jederzeit mit einem Einbruch an das Kursziel bei 875 USD zu rechnen. Sollte es hier nicht zu einer Erholung kommen, stünde bereits ein Abverkauf bis 837 und 805 USD an.An dieser Stelle ist weiterhin der Beginn eines bullischen Konters möglich, der Verluste bis 775 und 745 USD verhindern würde.Sollte der Kurs dagegen in den nächsten Tagen statt neuer Tiefs wieder über 994 USD steigen, könnte die Oberseite der Flaggenformation bei derzeit 1.010 USD durchbrochen werden und damit ein kleines Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 1.083 USD aktiviert werden.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)