Valentinstag: Investition in Goldschmuck könnte sich lohnen

Heute ist Valentinstag, und an einem Tag an dem jeder seine Liebe ausdrücken möchte, macht sich das auch am Markt bemerkbar. Die Nachfrage nach physischem Gold wird angekurbelt. Und das nicht unerheblich, da die nordamerikanischen Verbraucher laut einer Studie der National Retail Federation am Valentinstag voraussichtlich eine Rekordsumme von 6,4 Milliarden Dollar für Schmuck ausgeben werden. Dies geht zumindest aus einem Bericht von Kitco News hervor.Laut der jährlichen Umfrage werden die US-Verbraucher voraussichtlich eine Rekordsumme für Schmuck ausgeben, was den Großteil der Geschenkkäufe vor dem 14. Februar ausmacht. Insgesamt wird erwartet, dass die Verbraucher rund 25,8 Milliarden US-Dollar ausgeben werden, was in etwa dem Ausgabentrend für 2023 entspricht. Die steigende Inflationsgefahr bedeutet, dass Goldschmuck in diesem Jahr ein noch wertvolleres Geschenk sein könnte, so Tobina Kahn, Präsidentin von House of Kahn Estate Jewelers. "Ich empfehle den Verbrauchern nach wie vor, mehr Gold zu besitzen – die Tendenz ist weiter steigend, aber man muss es auf die richtige Weise kaufen", meint sie.Kahn wies darauf hin, dass das Problem beim Kauf von Goldschmuck als Kapitalanlage darin bestehe, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich in ein erstklassiges Geschäft begäben, am Ende einen astronomisch hohen Aufpreis für das Edelmetall bezahlen. "Sie zahlen zwar für einen Designernamen, aber das spiegelt nicht den tatsächlichen Wert des Schmucks wider," erklärt sie. "Wenn Sie Ihren Schmuck bei einer großen Kette kaufen, ist das keine Investition. Es wird etwas Hübsches sein und in einer schönen Schachtes geliefert werden, aber es ist keine Investition."Sie empfiehlt stattdessen den Kauf auf dem Sekundärmarkt über Nachlasshäuser und betont, dass Nachlassschmuck eine nicht zu unterschätzende Einzigartigkeit besitzt. "Wenn Sie Schmuck kaufen, der in den 1960er Jahren hergestellt wurde, wurde er nicht in Massenproduktion hergestellt. Die Chancen stehen gut, dass die Handwerkskunst besser ist. Der Goldwert ist höher, und die Stücke sind schwerer", so die Expertin.Obwohl der Goldpreis weiterhin über 2.000 $ pro Unze liegt, sagte Kahn, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sei, um in Schmuck zu investieren, da es einen robusten Markt mit Käufern und Verkäufern gebe. Sie fügte hinzu, dass viele Verbraucher ihren Schmuck verkaufen, um von den höheren Preisen zu profitieren, was den Käufern eine größere Auswahl bietet. "Die Inflation wird nicht verschwinden, daher ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Gold zu kaufen und sein Vermögen zu schützen", meint Kahn.