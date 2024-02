Gold: 3.000 $ pro Unze und wie wir dorthin kommen könnten

Wie aus einem Bericht von CNBC hervorgeht, könnte laut Citi der Goldpreis in den nächsten 12 bis 18 Monaten auf 3.000 $ pro Unze steigen, wenn einer der drei möglichen Katalysatoren eintritt. Diese drei Katalysatoren sind ein starker Anstieg an Käufen durch die Zentralbanken, eine mögliche Stagflation oder eine stark globale Rezession, so Aakash Doshi, Citi's North America Head of Commodity Research."Die wahrscheinlichste Wildcard auf dem Weg zu 3.000 $ pro Unze ist eine rasche Beschleunigung eines bereits bestehende, aber langsam voranschreitenden Trends: die Dedollarisierung in den Zentralbanken der Schwellenländer, die wiederum zu einer Vertrauenskrise in den US-Dollar führt", schrieben Analysten der Citi, darunter Doshi. Dies könnte die Goldkäufe der Zentralbanken verdoppeln und den Schmuckkonsum als Haupttreiber der Goldnachfrage in Frage stellen, so Doshi weiter.Die Goldkäufe der Zentralbanken "haben sich in den letzten Jahren auf ein Rekordniveau beschleunigt", da sie versuchen, ihre Reserven zu diversifizieren und das Kreditrisiko zu verringern, meint Citi. Die Zentralbanken Chinas und Russlands sind bei den Goldkäufen führend, aber auch Indien, die Türkei und Brasilien haben ihre Goldkäufe erhöht. Die letzten zwei Jahre kauften Zentralbanken netto mehr als 1.000 Tonnen Gold. "Wenn sich diese Menge sehr schnell auf 2.000 Tonnen verdoppelt, wäre das unserer Meinung nach sehr positiv für Gold", erklärte Doshi CNBC per Telefon.Ein weiterer Auslöser wäre eine "starke globale Rezession", die die US-Notenbank zu einer raschen Zinssenkung veranlassen könnte. "Das würde bedeuten, dass die Bremsen nicht auf 3% sondern auf 1% oder weniger gesenkt wurden – das würde uns auf 3.000 $ bringen", erklärte Doshi, der anschließend anmerkte, dass dies ein unwahrscheinliches Szenario sei. Der Goldpreis steht in der Regel in einem umgekehrten Verhältnis zu den Zinssätzen. Wenn die Zinsen sinken, wird Gold attraktiver im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen wie Anleihen, die in einem Niedrigzinsumfeld geringere Renditen abwerfen würden.Stagflation – eine steigende Inflationsrate, ein sich verlangsamendes Wirtschaftswachstum und steigende Arbeitslosigkeit – könnte ein weiterer Auslöser sein, obwohl Doshi die Wahrscheinlichketi eines solchen Szenarios als "sehr gering" bezeichnete. Abgesehen von diesen drei möglichen Auslösern bleibt die Citi bei bei ihrem Basisszenario für Goldbullion von 2.150 $ in der zweiten Jahreshälfte 2024 und einem durchschnittlichen Goldpreis von knapp über 2.000 $ in der ersten Jahrehälfte. Ein neues Rekordhoch könnte gegen Ende 2024 erreicht werden, fügte Doshi hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de