Indien: 60% der Goldreserven werden laut RBI-Daten im Inland gehalten

Nach den jüngsten Daten der indischen Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) stiegen die im Inland gehaltenen Goldreserven zum 30. September auf 60% des Gesamtbestandes gegenüber 50% Ende März. Dies geht aus einem Artikel von Business Standard hervor. Laut dem Halbjahresbericht der RBI über die Verwaltung der Devisenreserven stieg der inländische Goldbestand zwischen April und September um mehr als 100 Tonnen auf 510,46 Tonnen gegenüber 408 Tonnen Ende März.Zum 30. September hielt die RBI 854,73 Tonnen Gold, gegenüber 822,10 Tonnen zum Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres. Davon waren 324,01 Tonnen bei der Bank of England und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) hinterlegt, 20,26 Tonnen wurden als Goldeinlagen gehalten.In den letzten fünf Jahren sind die Goldreserven der RBI von 618 Tonnen auf 854 Tonnen gestiegen. Wertmäßig sei der Anteil des Goldes an den Devisenreserven von 8,15% im März dieses Jahres auf rund 9,32% im September gestiegen, heißt es in dem Bericht.© Redaktion GoldSeiten.de