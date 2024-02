Gold - Am Kreuzwiderstand angekommen

Anfang Februar scheiterte ein Ausbruchsversuch über den Widerstand bei 2.055 USD und der Goldpreis fiel in der Folge an die Unterseite des seit Dezember 2023 vorherrschenden Konsolidierungsdreiecks. Dessen untere Begrenzung wurde Anfang Februar dynamisch gebrochen und der wichtige Support bei 1.982 USD angelaufen. Dort startete allerdings eine direkte Erholung, die aktuell an die Kreuzwiderstandszone bei 2.037 USD und die dort verlaufende Abwärtstrendlinie zurückführt.Sieben Tage am Stück kann der Goldpreis jetzt schon nach Norden klettern, ohne dass es zu einer größeren Korrektur gekommen wäre. Allerdings ist eine Beschleunigung des Anstiegs ebenfalls nicht zu erkennen. Es kommt jetzt ganz darauf an, ob ein klarer Ausbruch über 2.037 – 2.040 USD gelingt. In diesem Fall könnte der Kurs direkt weiter bis 2.076 USD und das frühere Zwischenhoch bei 2.088 USD klettern.Sollte der Goldpreis jetzt dagegen zurückfallen, hätten die Bullen schon bei 2.015 USD und darunter an der 1.998-USD-Marke die Chance, den nächsten Ausbruchsversuch zu starten. Dagegen wäre ein Bruch von 1.982 USD bärisch zu werten und könnte einen Abverkauf bis 1.931 USD auslösen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)