Gold - Das Rally-Potenzial ist noch nicht ausgereizt

Nach dem Sprung über die obere Begrenzung eines Abwärtstrendkanals sorgten Folgekäufe zu Beginn des Monats für eine Zwischenrally beim Goldpreis, die direkt über die Widerstandsmarken bei 2.055 und 2.076 USD führte. Am 06. März brach der Kurs zudem über sein bisheriges Allzeithoch bei 2.145 USD aus und erreichte das Kursziel bei 2.190 USD. Mit 2.195 USD markierte er am 08. März das neue Rekordhoch. Nach einem Pullback an die alte Rekordmarke zieht Gold aktuell bereits wieder nach Norden an.Kurzfristig hat sich eine kleine Dreiecksformation oberhalb von 2.145 USD gebildet, die jetzt nach oben verlassen und 2.190 USD wieder angelaufen werden dürfte. Diese Hürde könnte die Goldrally auch weiterhin einbremsen. Springt der Kurs dagegen über die Marke an, könnten direkt die Kursziele bei 2.240 und 2.265 USD erreicht werden. Mittelfristig könnte Gold darüber sogar bis 2.319 USD klettern.Unter 2.145 USD käme es dagegen zu Abgaben bis 2.120 USD. Aber schon dort könnte die nächste Aufwärtsphase beginnen. Erst darunter stünden deutlichere Verluste bis 2.076 USD im Raum.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)