Russland setzt aggressive Maßnahmen ein, um eine globale Vormachtstellung zu erlangen. Die jüngste Strategie des Landes scheint darauf abzuzielen, die Vorherrschaft des US-Dollars in Frage zu stellen, so die Seite Watcher Guru . Vor kurzem kommentierte der russische Präsident Wladimir Putin die Position des US-Dollars. In den jüngsten Entwicklungen setze Russland nun Gold als Waffe ein, um die Vorherrschaft des US-Dollars zu bekämpfen. Unbeeindruckt von den westlichen Sanktionen setzt das Land auf Gold als Absicherung, um sein wirtschaftliches Ansehen zu stärken. Bei diesen Annahmen bezieht sich der Artikel auf einen Bericht von Asia Times.Diesem Bericht zufolge ist Russland dabei, den Rubel an den Goldwert zu koppeln, um eine solide Absicherung zu schaffen. So heißt es, Russland suche schon seit längerem nach Möglichkeiten, seine Abhängigkeit vom US-Dollar zu beenden. Trotz der Sanktionen habe sich das Land darauf vorbereitet, Gold in sein tägliches Leben zu integrieren. Der Bericht nennt beträchtliche Zahlen zu den Goldreserven Russlands. Das Land ist der zweitgrößte Goldproduzent und produziert fast 324,7 Tonnen des gelben Edelmetalls. Diese Entwicklung bringt für das Land einen neuen Wachstumsaspekt mit sich, der darin besteht, Gold für robuste Wirtschaftspläne und -verlagerungen zu nutzen.Anfang 2022 brachte Russland seine Pläne, den Rubel an Gold zu koppeln voran. Diese Änderung war notwendig, um der Vision des Landes von einer globalen Vormachtstellung gerecht zu werden. "Russland hat sich seit 2013 auf die Sanktionen des Westens vorbereitet und seine Wirtschaft erfolgreich von Transaktionen isoliert, die US-Dollars erfordern", heißt es in dem Bericht. Putins Pläne wurden laut Watcher Guru als genial bezeichnet, vor allem wegen ihrer verlockenden wirtschaftlichen Qualität.Andere Regionen haben nun begonnen, russisches Gold zu entdecken, was die Wirtschaft der Region auf eine neue Ebene hebt. "Großbritannien, die USA und Kanada werden das russische Gold nicht anrühren. Aber andere werden es tun. Nach den britischen Sanktionen importierten die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) im Jahr 2022 96,4 Tonnen (6,2 Milliarden US-Dollar) russisches Gold. Das ist ein Anstieg um das 15-fache gegenüber den Importen von nur 1,3 Tonnen (84,5 Millionen US-Dollar) im Jahr 2021", geht aus dem Bericht weiter hervor.Russlands Wirtschaftsdaten haben sich trotz der harten Sanktionen des Westens kontinuierlich verbessert. Die Daten zeigen, dass die russische Wirtschaft im Jahr 2023 um 3,6% und im Jahr 2024 bis jetzt um 2,6% gewachsen ist. Die Ideologie, dass Gold der sicherste Vermögenswert gegen schwere Wirtschaftszusammenbrüche ist, scheint Russland zugutezukommen. Dazu kommt, dass das BRICS-Bündnis bereits mit der Entwicklung eines neuen Währungssystems begonnen hat. Mit dem Aufkommen multipolarer Währungen und der zunehmenden Forderung nach einer Entdollarisierung geriete der US-Dollar bald in Bedrängnis, so Watcher Guru.© Redaktion GoldSeiten.de