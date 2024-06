Chris Ritchie: Gold, Silber vs. Fiat - Wir wollen "echtes Geld" in unserer Bilanz

In einem Interview mit dem Investing News Network teilte Chris Ritchie, President von SilverCrest Metals, seine Gedanken über die anhaltenden Auswirkungen der Inflation auf Gold- und Silberbergbauunternehmen mit und erklärte, warum sich sein Unternehmen in diesem Umfeld dafür entschieden hat, Edelmetalle in seiner Bilanz zu halten.Nachdem die Las Chispas Mine von SilverCrest in Mexiko vor etwa zwei Jahren in Produktion ging, überlegte das Team, was es mit den Einnahmen machen sollte. "Wir haben jeden Cent genommen, den wir vom ersten Tag bis zum Ende der Mine ausgegeben haben – und wir haben die Inflation für die kommenden Produktionsjahre angenommen. Dann haben wir das durch die Menge an Gold und Silber geteilt, die wir heute haben. Wir kamen zu dem Schluss, dass unsere Gesamtkosten, unsere wahren Kosten [...] bei etwa 25 US-Dollar pro Unze liegen." Zu diesem Zeitpunkt lag der Silberpreis bei 18 bis 19 US-Dollar und SilverCrest erkannte, dass der Verkauf seiner Unzen einen Verlust bedeuten würde. "Die Tatsache, dass wir da sitzen und echtes Geld abbauen – Geld, das besser ist als die Fiat-Währung – wir wollten es behalten. Wir wollen es in unserer Bilanz haben", meinte Ritchie und fügte hinzu, dass es aus geschäftlicher Sicht Sinn mache.Die Strategie des Unternehmens hat gemischte Reaktionen bei Investoren und Branchenteilnehmern hervorgerufen. Ritchie erklärte, dass die "alte Garde" der Bergbauindustrie zögere, während Leute außerhalb des Sektors die Idee mögen. Er betonte, dass die Flexibilität von SilverCrest es dem Unternehmen ermögliche, diesen Weg zu gehen. "Wir […] übernehmen die Verantwortung – denn es ist die Industrie, die den Preis drückt. Wir können uns entscheiden, es zu verkaufen, [oder] Gold und Silber zu lagern. Bei Kohle und Eisenerz geht das nicht – wenn man es einmal produziert hat, muss man es transportieren", sagte er. "Ich denke, es sollte eine Wahl sein, ob wir es halten wollen, und wenn wir es halten, besonders wenn die Preise niedrig sind oder die Umwelt schlecht ist, können wir unseren Ertrag verbessern, was hoffentlich unsere Position verbessert."© Redaktion GoldSeiten.de