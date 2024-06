Palladium - Trendwende am Abwärtsziel gestartet

Der Abwärtstrend bei Palladium spitzte sich in den letzten Tagen knapp oberhalb der zentralen Unterstützung bei 837 USD keilförmig zu und erreichte das mehrfach erwähnte Abwärtszielgebiet um 860 USD. An dieser Stelle weisen die Verkaufswelle von April bis Anfang Mai und der Einbruch seit dem Hoch bei 1.041 USD die gleiche Länge auf. Entsprechend gab es dort die Chance auf ein vorzeitiges Ende der Abwärtswelle. Mit der steilen Erholung der letzten Tage wurde dieses Szenario bestätigt und ein kleines Kaufsignal generiert.Zunächst sind die Bullen aber noch nicht über den Berg, denn beim seit Dienstag laufenden Anstieg kann es sich um eine Gelenkwelle zwischen zwei größeren Abwärtsstrecken handeln. Der Ausbruch über 920 USD spricht dennoch für einen Aufwärtsimpuls bis 967 USD. Darüber wäre das nächste Kaufsignal generiert und auch die Abwärtsrisiken würden dadurch drastisch reduziert. In der Folge könnte Palladium bis 1.041 USD steigen.Unter 890 USD könnte dagegen ein zweiter Test der 860-USD-Zielmarke erfolgen. An dieser Stelle sollten die Bullen erneut eingreifen. Wird der Bereich unterschritten, stünde die Fortsetzung der Abwärtswelle bis 837 USD und später 805 USD auf der Agenda.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)