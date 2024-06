Katie Stockton: Die nächsten neuen Allzeithochs für Gold & Bitcoin  sind "keine Stopps"

Anleger sollten sich darauf einstellen, dass der Handel in der zweiten Jahreshälfte unruhiger und volatiler wird, meinze Katie Stockton, Gründerin und geschäftsführende Partnerin von Fairlead Strategies, in einem Interview mit Kitco News und nennt die wichtigsten Anzeichen, die es zu beachten gilt.Der wichtigste Indikator für Stocktons Prognose sind die Anzeichen einer allgemeinen Erschöpfung an den Aktienmärkten, insbesondere am Nasdaq 100. "Es gibt diese Anzeichen einer Erschöpfung nach oben, die wir im Auge behalten", erklärte Stockton. "Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass wir unser Engagement auf breiter Front reduzieren, aber wir haben unseren Kunden empfohlen, kurzfristige Marktabsicherungen aus einer Top-Down-Perspektive in Betracht zu ziehen, um das Risiko während eines Pullbacks zu steuern."Zu Gold meinte sie, der Goldpreis wird seit zwei Wochen unter 2.375 $ gehandelt, nachdem er im Mai ein neues Allzeithoch von über 2.400 $ erreicht hatte. "Wir haben den Ausbruch am ehemaligen Widerstand bei etwa 2.063 $ gesehen. Und wir haben eine sofortige Aufwärtsbewegung gesehen. Und genau das will man sehen. Man will nach einem Ausbruch eine gute Aufwärtsbewegung sehen", so Stockton.Der aktuelle Rücksetzer ist angesichts der überkauften Situation nur natürlich. "Und das gilt nicht nur für Gold, sondern auch für andere Metalle wie Silber und Kupfer", meinte die Expertin. Stocktons Kursziel für Gold liegt bei 2.515 $. "Das ist nicht unbedingt ein Stopp, aber unserer Meinung nach ein vernünftiges Ziel", sagte sie. Im Weiteren geht Stockton auch auf den Bitcoin ein und nennt ein Ziel von etwa 81.000 $.© Redaktion GoldSeiten.de