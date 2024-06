Platin - Erholungsphase ist unterbrochen

Nachdem die steile, bei 1.095 USD im Mai begonnene Abwärtswelle kurz vor der Unterstützung bei 938 USD unterbrochen worden war, setzte bei Platin eine Erholung ein. Diese führte den Wert über die Oberseite eines schmalen Abwärtstrendkanals und den Widerstand bei 988 USD. In der Folge stieg Platin auch an die 1.013-USD-Marke an, prallte dort aber bisher wie erwartet nach unten ab. Aktuell setzen sich die Käufer gegen das drohende Ende der Erholung zur Wehr.Ein weiterer Anstieg bis 1.013 USD ist möglich, sollte dort allerdings von den Bären unterbunden werden. Ein Zeichen für die Fortsetzung des Abwärtstrends wäre dann der Bruch der Unterstützung bei 971 USD. Darunter würde das Verlaufstief bei 943 USD und der Support bei 938 USD erneut angesteuert. Werden beide Marken unterschritten, kann Platin weiter bis an den Bereich um 910 USD zurückfallen.Ein Anstieg über 1.013 USD dürfte dagegen zu einer Fortsetzung der Erholung bis 1.032 – 1.045 USD führen. Allerdings wäre der Abwärtstrend erst über diesen beiden Marken gestoppt und mit einer Kaufwelle bis 1.095 USD zu rechnen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)