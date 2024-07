Goldpreis steigt, Dollar fällt vor Arbeitsmarktdaten

Der Goldpreis stieg am Freitag im asiatischen Handel und setzte seine jüngsten Gewinne fort, da der Dollar im Vorfeld der wichtigen US-Arbeitsmarktdaten, die weitere Hinweise auf die Zinsentwicklung geben dürften, nachgab, schreibt Investing.com . Das gelbe Metall hat in dieser Woche einige Gewinne verzeichnet, nachdem eine Reihe schwacher US-Wirtschaftsdaten die Wetten auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank im September in die Höhe getrieben haben.Der Spotpreis für Gold stieg in dieser Woche um 1,6% und wurde rund 100 $ unter seinem Rekordhoch gehandelt, da er von den zunehmenden Wetten auf eine Zinssenkung im September profitierte. Schwache US-Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsdaten belasteten den Dollar. Das Fedwatch-Tool der CME zeigte, dass Händler eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 66% einpreisen, dass die Federal Reserve die Zinsen im September um 25 Basispunkte senken wird.Der Optimismus in Bezug auf Zinssenkungen wurde jedoch durch die falkenhaften Signale der Fed etwas gedämpft, und das Protokoll der Juni-Sitzung der Fed zeigt, dass die Entscheidungsträger einer Zinssenkung weiterhin skeptisch gegenüberstehen. Die Daten zur Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft werden ebenfalls einen genaueren Einblick in den Arbeitsmarkt geben, der ebenfalls ein wichtiger Streitpunkt für die Fed bei der Zinssenkung war.Die anderen Edelmetalle folgten diesem Trend und konnten auf Wochensicht ebenfalls zulegen. Die Silber-Futures übertrafen in dieser Woche ihre Edelmetallkollegen bei weitem und stiegen um mehr als 4%.© Redaktion GoldSeiten.de