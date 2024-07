Gold - Richtungsentscheid zu Gunsten der Käuferseite?

Nach dem Allzeithoch bei 2.449 USD hatte der Goldpreis im Mai eine Korrektur gestartet, die an die Unterstützungszone bei 2.286 USD zurückführte. In den darauffolgenden Tagen bildete sich zwischen diesem Support und der Kurshürde bei 2.387 USD ein Konsolidierungsdreieck aus, dessen Oberseite letztlich am vergangenen Mittwoch überschritten wurde. Aktuell erreicht die Erholung bei Gold den Widerstand bei 2.387 USD. Damit hätten die Bullen jetzt die Chance, den positiven Wochenverlauf fortzusetzen.Die Bullen haben aktuell die Voraussetzungen geschaffen, den Goldpreis wieder bis 2.449 USD anzutreiben. Dafür müssen sie allerdings auch den Kreuzwiderstand bei 2.387 USD überwinden. Bis dahin kann der Anstieg Teil einer kurzfristigen Topbildung sein und direkt wieder unter 2.330 USD in Richtung 2.267 USD abverkauft werden.Oberhalb von 2.387 – 2.400 USD dürfte der Kurs des Edelmetalls dagegen den Weg zum Rekordhoch und dem Kursziel bei 2.460 USD einschlagen. Sollte die Marke überwunden werden, stünde eine Kaufwelle an die Kurszielzone bei 2.540 USD auf der Agenda.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)