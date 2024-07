Chinesische Edelmetallfirmen zunehmend vorsichtig bei Handel mit Russland

Einige chinesische Edelmetallfirmen seien aus Angst vor Sanktionen westlicher Länder zunehmend vorsichtig bei der Zusammenarbeit mit ihren russischen Geschäftspartnern, sagten Insider mehrerer Unternehmen diese Woche, wie die Seite XM berichtet, wobei sie sich auf Informationen von Reuters beziehen. Russland ist ein wichtiger Produzent von Metallen wie Aluminium, Kupfer, Nickel, Gold und Platingruppenmetallen und hat seine Handelsbeziehungen mit China nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine intensiviert.Letzten Monat verhängten die USA Sanktionen gegen mehrere Unternehmen in Hongkong, weil sie den Goldhandel eines bereits sanktionierten russischen Bergbauunternehmens unterstützt hatten. Gleichzeitig erklärte das US-Finanzministerium, dass ausländische Unternehmen, die Russlands Kriegswirtschaft unterstützen, nun "einem größeren Sanktionsrisiko" ausgesetzt seien.Ein Manager eines staatlichen chinesischen Edelmetallproduzenten, der wegen der Sensibilität der Angelegenheit nicht namentlich genannt werden wollte, sagte: "Wir sind vorsichtig, wenn es darum geht, Geschäfte mit Russland zu machen, da wir befürchten, von westlichen Ländern sanktioniert zu werden, weil wir Russland mit Geld unterstützt haben. […] Wir haben Niederlassungen außerhalb Chinas und können daher kein Risiko eingehen, das unser Auslandsgeschäft beeinträchtigen könnte."Russland ist in zunehmendem Maße auf den Handel mit China angewiesen, da seine Exporte in den Westen, insbesondere seine lukrativen Öl- und Gasverkäufe nach Europa, nach der Invasion der Ukraine im Jahr 2022 drastisch eingeschränkt wurden. Dem Trade Data Monitor zufolge war das chinesisch kontrollierte Hongkong im Jahr 2023 der wichtigste Bestimmungsort für russische Goldexporte, während das chinesische Festland ebenfalls zu den wichtigsten Abnehmern zählte.© Redaktion GoldSeiten.de