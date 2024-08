Palladium - Bodenbildungschance auf dem Prüfstand

Seit Anfang Juli dominiert bei Palladium eine Abwärtsbewegung, die bislang die gleiche Länge wie der Kursrückgang von Ende Mai bis Mitte Juni aufweist. Zum damaligen Zeitpunkt war im Bereich von 870 USD eine Erholung begonnen worden, die sich in der Spitze bis an den Widerstand bei 1.041 USD nach oben arbeiten konnte. Mit dem Einbruch der letzten Wochen ist die Erholung zwar längst gekontert worden, die Chance auf einen Abschluss des Abwärtstrends bleibt den Bullen aber erhalten.Solange sich der aktuelle Abwärtsimpuls über 875 USD bis 881 USD behaupten kann, ist tatsächlich von einer zusammengehörenden Abwärtstrendphase seit Mitte Mai auszugehen, die in eine größere Erholung münden dürfte. Oberhalb von 935 USD wäre ein kleines Kaufsignal aktiviert, dem ein Anstieg bis 967 USD und 993 USD folgen kann. Bei einem Ausbruch über diese Hürde wäre auch die Verkaufswelle seit Anfang Juli gekontert und ein starkes Kaufsignal aktiviert.Sollte Palladium dagegen unter 875 USD fallen, stünde eine Ausweitung des Abverkaufs bis 837 USD an. Das mittelfristige Supportniveau könnte die Bären einbremsen und eine Verkaufswelle bis 805 USD und 775 USD verhindern.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)