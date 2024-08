Gold - Der Richtungskampf läuft auf Hochtouren

In den letzten Tagen erholte sich der Goldpreis nach dem kurzen Rücksetzer, der am neuen Allzeithoch bei 2.483 USD begonnen hatte, und stieg ausgehend von der wichtigen Supportzone um 2.365 USD wieder dynamisch nach Norden. Dabei wurde am Freitag bereits die Hürde bei 2.460 USD überwunden und das frische Rekordhoch attackiert. Allerdings folgte ausgehend von 2.477 USD der erwartet starke Kursrückgang, der kurz vor der 2.400-USD-Marke gestoppt werden konnte. Aktuell versuchen die Bullen den zweiten Ausbruch über das Rekordhoch erfolgreich zu gestalten.Das Szenario einer im Mai begonnenen Topbildungsphase ist weiter aktiv und könnte erst durch eine dynamische Kaufwelle über 2.483 bis 2.490 USD abgeschwächt werden. In diesem Fall dürfte der Goldpreis bis an das Kursziel bei 2.540 USD steigen, ehe eine deutliche, mehrtägige Korrektur folgen sollte. Erst darüber wäre der Weg bis 2.630 USD frei.Scheitern die Bullen dagegen an den nahen Hürden, dürfte es jetzt auch zu Abgaben unter 2.400 USD kommen und damit eine Gegenbewegung bis 2.365 USD folgen. Unterhalb der Unterstützung wäre der Anstieg seit Ende Juni beendet und mit einer scharfen Verkaufswelle bis 2.293 und 2.267 USD zu rechnen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)