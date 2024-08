Gold - Zwischen Schaukelpartie und Richtungskampf

Seit dem Ausbruch aus einem Konsolidierungsdreieck Anfang Juli und dem anschließenden Anstieg über die Hürde bei 2.368 USD versuchen die Käufer, Gold dauerhaft über das vorletzte Rekordhoch bei 2.449 USD anzutreiben. Bislang mündete dies zwar in einer neuen Höchstmarke bei 2.483 USD, ein nachhaltiger Ausbruch in Richtung des Kursziels bei 2.540 USD gelang jedoch nicht. Nach einem weiteren kurzen Abverkauf an die Unterstützung bei 2.365 USD unternehmen die Bullen jetzt einen weiteren Ausbruchsversuch.Ein Anstieg über die nahen Hürden um 2.460 USD müsste jetzt nicht nur erfolgen, um das Szenario einer kurzfristigen Topbildung seit Mai abzuwenden, sondern auch, um ein bärisches Doppeltop bei 2.483 USD auszuhebeln. Hierzu bedarf es aber einer Kaufwelle über 2.449 und 2.490 USD. Sollte dies gelingen, stünde ein Anstieg bis 2.540 USD an.Werden die Käufer aber weiter ausgebremst, dürfte unterhalb von 2.400 USD die nächste Verkaufswelle bis 2.365 USD zurückführen. Darunter käme es bereits zu Verlusten bis 2.293 und 2.267 USD. Die Chance auf ein neues Rekordhoch würde damit in weite Ferne rücken.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)