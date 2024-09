Gold - Geht den Käufern die Kraft aus?

Mit dem Erreichen der neuen Allzeithochmarke bei 2.531 USD hat der Goldpreis im Prinzip das übergeordnete Kursziel bei 2.540 USD abgearbeitet und die Relevanz der Marke mit der dort einsetzenden Konsolidierung unterstrichen. Die seit Ende Juni laufende Aufwärtsbewegung zeigt jedoch nicht den typischen Verlauf eines bullischen Aufwärtsimpulses, der den Wert in Kürze auf neue Hochs antreiben dürfte. Vielmehr scheint der Schwung des Anstiegs nach zwei gleichlangen Aufwärtsstrecken jetzt temporär abzuebben und sich die kleine Korrektur fortzusetzen.Weiterhin dürfte der Goldpreis entlang der Oberseite der früheren Konsolidierung in Richtung 2.449 und 2.431 USD zurücksetzen und erst dort neuen Schwung entfalten. Mit einem Anstieg über 2.531 und 2.540 USD könnte eine Kaufwelle bis 2.570 USD führen. An dieser Stelle dürfte allerdings der nächste Korrekturmove folgen und ein Anstieg bis an das Kursziel bei 2.630 USD zunächst ausbleiben.Sollte der Goldpreis dagegen auch unter 2.431 USD fallen, müsste man sich auf eine tiefe Zwischenkorrektur bis 2.379 USD einstellen, ehe dort der nächste Anstieg an das frische Rekordhoch folgen kann. Unter dem Tief von Anfang August wäre allerdings ein Verkaufssignal aktiv und ein Abverkauf bis 2.293 USD zu erwarten.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)