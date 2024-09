Palladium- Wieder eine Schwächephase?

Seit Februar dieses Jahres arbeitet die Käuferseite bei Palladium an einer Bodenbildung, die nach einem Doppeltop im Bereich von 1100 USD zunächst erheblich unter Druck geriet. In der Spitze brach der Kurs Anfang August sogar schon kurz unter den mittelfristigen Support bei 837 USD ein, ehe eine weitere Erholung bis an den Widerstand bei 993 USD reichte. Dort prallte der Palladiumkurs kurz vor einem weiteren Kaufsignal nach unten ab und setzt aktuell an die Unterstützungszone um 920 USD zurück.Mit dem Scheitern an der 993-USD-Marke hat sich der Druck auf die Bullen erhöht. Diese müssen jetzt an der 920-USD-Marke eine Trendwende nach oben starten, um den Schwung der Vorwochen in einen Angriff und Ausbruch über 993 USD umzusetzen. Sollte dies gelingen, könnte sogar eine Kaufwelle bis 1.083 USD folgen.Abgaben unter 920 USD hätten dagegen eine weitere Eintrübung der charttechnischen Lage und zunächst eine Korrektur bis 881 USD zur Folge. Sollte dort eine Stabilisierung ausbleiben, dürfte der Kurs erneut bis 868 und 837 USD fallen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)