Gold - Kommt der Wechsel auf die Überholspur?

Ende August setzte beim Goldpreis eine Konsolidierung ein, die unterhalb des Kursziels bei 2.540 USD verblieb, ehe es am 12. September zum dynamischen Ausbruch aus der Range kam. Seither hat der Goldpreis nach einem kurzen Pullback an die 2.540-USD-Marke die Etappenziele bei 2.600 und 2.630 USD überrannt und jetzt das Gebiet um 2.670 USD erreicht. Damit läuft der Kurs an der Unterseite eines steilen Aufwärtstrendkanals entlang und könnte seine Rally bei einem Sprung über diese Diagonale sogar noch beschleunigen.Die Bullen haben ihre Chance genutzt und der Anstieg über 2.630 USD hat jetzt das Potenzial eröffnet, dass der Goldpreis in den kommenden Tagen auch die übergeordnete Zielmarke bei 2.710 USD anläuft. Wird die Oberseite des Kanals direkt überschritten, könnte die Hürde bei 2.670 USD überwunden und 2.710 USD umgehend erreicht werden. Hier wäre eine deutliche, mehrtägige Korrektur zu erwarten.Ein Anstieg über das Gebiet könnte dagegen weitere Zugewinne bis 2.770 und 2.830 USD nach sich ziehen. Prallt Gold dagegen von 2.670 USD nach unten ab, stünde eine Korrektur bis 2.600 USD an. Sollte hier der Aufwärtstrend nicht fortgesetzt werden, käme es bei Kursen unter 2.550 USD und 2.531 USD zum ersten nachhaltigen Verkaufssignal. In der Folge dürfte der Goldpreis bis 2.431 USD einbrechen.