Jp Cortez: Nationale Initiative für gesundes Geld auf dem Vormarsch

Nebraskas gesetzgeberischer Kampf für eine solide Geldpolitik machte vor kurzem Schlagzeilen, als der Druck der Bevölkerung die Gesetzgeber zwang, einen Vorschlag für eine Verkaufssteuer auf Edelmetalle zurückzuziehen, was den anhaltenden Kampf um die Rolle von Gold und Silber als solides Geld unterstreicht. In einem Interview mit Kitco News gab Jp Cortez, Executive Director der Sound Money Defense League, einen Einblick in diesen Sieg und die breitere Bewegung zur Wiedereinführung von Edelmetallen als gesetzliches Zahlungsmittel in den USA.Cortez erklärte, dass der Versuch Nebraskas, eine Verkaufssteuer auf Edelmetalle wieder einzuführen, angesichts der Fortschritte, die der Bundesstaat bei der Verabschiedung eines Gesetzes über gesundes Geld Anfang des Jahres gemacht habe, überraschend sei. "Die Politiker sehen eine Gelegenheit, die Staatskasse zu füllen, ohne die Ineffizienz der Besteuerung von gesundem Geld zu verstehen", meinte Cortez. Es folgte eine schnelle Mobilisierung der Bevölkerung, die zur Streichung der Verkaufssteuerbestimmung führte. "Der Erfolg dieser Gesetzesvorhaben hängt letztlich davon ab, was die Menschen im Land hören", merkte er an.Des Weiteren geht der Experte auf wichtige Fortschritte in New Jersey ein, der 45. Bundesstaat, der die Verkaufssteuer abgeschafft hat. Cortez wies jedoch auf einen beunruhigenden Aspekt der Gesetzgebung hin: die so genannte "Armensteuer", die eine Verkaufssteuer auf Transaktionen unter 1.000 Dollar erhebt. Ein weiteres wichtiges Thema war die anhaltende Überlegung Utahs physischem Gold in seiner Bilanz einzubringen. Angesichts der historischen Höchststände des Goldpreises hält Cortez dies für einen umsichtigen Schritt. "Die Staaten bereiten sich auf die Instabilität des Dollars vor, und die Schritte Utahs zeigen, dass eine Politik gesunden Geldes nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis existiert", so der Experte.© Redaktion GoldSeiten.de