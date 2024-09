FATF fordert strengere Kontrollen des indischen Edelmetallhandels

Indien muss die Kontrollen von Transaktionen mit Edelmetallen und Edelsteinen verschärfen, da viele dieser Geschäfte bar abgewickelt werden und nicht unter die üblichen Kontrollverfahren fallen, so die Einschätzung einer internationalen Aufsichtsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche heißt es bei der Economic Times Das südasiatische Land, einer der größten Goldimporteure der Welt und ein wichtiger Verarbeiter und Exporteur von Diamantenschmuck, zählt rund 175.000 Unternehmen in diesem Sektor, aber nur etwa 9.500 sind beim Gem and Jewellery Export Promotion Council registriert, der die Identität der Unternehmen überprüft, so die Financial Action Task Force (FATF) in einem Bericht von letzter Woche. "Der Sektor der Edelmetall- und Edelsteinhändler (DPMS) fällt nicht in den Geltungsbereich der Präventivmaßnahmen, da die Steuergesetze ein Bargeldverbot vorsehen", so die FATF. "Es bestehen Zweifel an der abschreckenden Wirkung der Strafbestimmungen".Der Bericht ist das Ergebnis einer Überprüfung des indischen Finanzsystems durch einen Besuch vor Ort im November 2023. Er kommt zu dem Schluss, dass einige Änderungen, wie die Mechanismen zur Überwachung der Vorschriften zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, erste Erfolge zeigen, während andere Leitlinien, wie die zur Überwachung von Anbietern virtueller Vermögenswerte, noch zu neu sind, um bewertet werden zu können.© Redaktion GoldSeiten.de