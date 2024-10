Chris Gaffney: Platin & Palladium vor einem starken Anstieg im Zuge der industriellen Erholung

Wenn sich die Wirtschaft in den Schlüsselindustrien erholt, könnten Edelmetalle wie Platin und Palladium zu den nächsten großen Gewinnern gehören, meint Chris Gaffney, President of World Markets bei EverBank. Obwohl sie 2024 hinter Gold zurückbleiben werden, glaubt Gaffney, dass diese Edelmetalle für einen Ausbruch bereit sind. "Silber, Platin und Palladium sind derzeit bessere Kaufgelegenheiten als Gold", sagte er in einem Interview mit Kitco News, und verwies auf die steigende industrielle Nachfrage und die anhaltende Erholung des verarbeitenden Gewerbes weltweit.Platin und Palladium sind für die Verringerung der Fahrzeugemissionen von entscheidender Bedeutung, aber ihre Rolle geht über die traditionellen Fahrzeuge hinaus. "Platin und Palladium sind in der Regel defizitär", erklärte Gaffney. "Selbst mit der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen wird es weiterhin eine starke Nachfrage nach Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren geben, was die Nachfrage nach diesen Metallen hoch halten wird."Neben diesen Punkten nennt der Experte weitere Faktoren, die ähnlich wie bei Gold auch bei den anderen Edelmetallen eine wichtige Rolle spielen. Dazu zählen die Entwicklung der Geldpolitik der Fed und anderer Zentralbanken sowie anhaltende geopolitische Spannungen. "Der industrielle Aufschwung in Verbindung mit den geopolitischen Risiken bietet ein einzigartiges Umfeld für eine überdurchschnittliche Entwicklung dieser Metalle", fügte er hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de