Platin - Nach dem Pullback ist vor dem Ausbruch

Nach einem bullischen Konter an der Unterstützung bei 907 USD und dem Ausbruch über die zentrale Abwärtstrendlinie Mitte September, hatte die Erholung bei Platin den Bereich um 1.005 USD erreicht. Dort folgte ein Pullback an die Trendlinie und der Anstieg auf ein neues Verlaufshoch bei 1.018 USD. Die laufende Woche ist von einer kleinen Korrektur des jüngsten Anstiegs geprägt, in deren Verlauf es der Käuferseite allerdings gelang, den Support bei 980 USD zu verteidigen.Die Korrekturphase seit Mitte September könnte jetzt bereits durch einen Anstieg über 1.005 USD beendet werden und Platin in die nächste Kaufwelle in Richtung 1.032 USD einschwenken. Darüber hätte der Kurs des Edelmetalls Platz bis 1.067 USD und ggf. bereits bis an das Hoch bei 1.095 USD zu steigen.Sollte der Kurs dagegen unter 970 USD zurücksetzen, bestünde das Risiko, dass die Korrektur bis 960 USD ausgeweitet würde. Dort müssten die Bullen aktiv werden, um eine kleine Trendwende bzw. einen tiefen Rücksetzer auf 938 USD zu verhindern. Sollte dies gelingen, könnte ausgehend von 960 USD der nächste mehrtägige Anstieg starten.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)