Silber: Kurserholung verliert an Kraft

Silber konnte sich in den vergangenen Wochen aufwärts bewegen, nachdem die Unterstützung bei 25,80 USD innerhalb eines Rücksetzers fast erreicht wurde. Der Kaufdruck ließ jedoch an der Hürde bei 30,00 USD bereits wieder nach.Nachdem der Aufwärtstrend der Vorwochen schnell durchbrochen wurde, sind ausgehend von 30,00 USD weiter Abgaben möglich. Insgesamt entwickelt sich eine Seitwärtsbewegung, welche zwischen dem Aufwärtstrend der Vormonate sowie dem längerfristigen Abwärtstrend noch ausgedehnt werden kann. Bullischer wird es bei einem klaren Bruch der 30,00 USD, was abzuwarten bleibt.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)