Gold - Wird das große Rallyziel doch noch verfehlt?

Nach dem Ausbruch aus einer bullischen Dreiecksformation startete der Goldpreis im August einen dynamischen Kaufimpuls, der ihn letztlich über das Kursziel bei 2.540 USD antrieb. Ab Mitte September folgte der zweite Teil der Aufwärtsbewegung, der in der Spitze an die Zielzone bei 2.670 USD führte und ein neues Allzeithoch bei 2.685 USD erreichte. Dort wird der Anstieg aktuell in Form eines kleinen symmetrischen Dreiecks konsolidiert.Die Lage spitzt sich beim Goldpreis nicht nur im übertragenen Sinn zu, denn auch das Dreieck sorgt für entsprechenden Entscheidungsdruck. Zusammen mit der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie dürfte es zu einem kurzen Anschub in Richtung 2.670 USD und darüber an das Kursziel bei 2.710 USD kommen. An dieser Stelle wären die Voraussetzungen für eine abgeschlossene Aufwärtstrendphase erfüllt. Daher ist aktuell fraglich, ob die Marke später auch noch in Richtung 2.770 USD überwunden werden kann.Sollte der Goldpreis dagegen aus dem Dreieck nach unten abtauchen, könnte dies den Auftakt einer größeren Korrektur signalisieren. Diese dürfte zunächst bis 2.600 USD führen. Darunter wären allerdings bereits Abgaben bis 2.531 USD zu erwarten.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)