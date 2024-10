Gold - Nächste Kurszielhürde bei 2.740 USD

In der vergangenen Woche gelang den Bullen beim Goldpreis mit dem Ausbruch über das Kursziel bei 2.670 USD und das Allzeithoch bei 2.685 USD, der Anstieg über die Konsolidierungsphase von Ende September und damit die Fortsetzung des Anfang August eingeschlagenen Aufwärtstrends. Entlang der Unterseite einer gebrochenen Aufwärtstrendlinie zieht der Kurs aktuell bereits an das Zwischenziel bei 2.740 USD an und hat heute Morgen mit 2.732 USD ein neues Rekordhoch gebildet.Insbesondere der schnörkellose Ausbruch über 2.710 USD zeigt die aktuell gute Verfassung der Bullen, die Gold zunächst bis 2.740 USD antreiben sollten. Wird die Marke direkt überwunden, kann das Kursziel bei 2.770 USD binnen weniger Tage erreicht werden. Darüber liegen weitere Rallyziele bei 2.800 USD und 2.830 USD.Sollte der Kurs bei 2.740 USD nach unten abdrehen, kann ausgehend von 2.685 USD der nächste Rallyschub folgen. Darunter sollte man sich allerdings auf die erste deutlichere Korrektur bis 2.650 USD einstellen. Hier könnte der Kurs nochmals nach Norden drehen. Darunter wäre das erste Shortsignal aktiviert.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)