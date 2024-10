Keith Weiner: Wir befinden uns jetzt in einem anderen Markt

In einem Interview mit dem Investing News Network sprach Keith Weiner, Gründer und CEO von Monetary Metals, über die Aussichten für Gold und wies auf eine wichtige Veränderung in der Branche hin. "Wir befinden uns jetzt in einem anderen Markt – und dieser Markt wird nicht mehr von Terminkontrakten, sondern vom Metall angetrieben", sagte er und erklärte, dass diese neue Dynamik den Gewinnen von Gold mehr Stabilität verleiht.Das bedeute nicht, dass es keine Korrekturen geben könne, aber er sehe eine Spannung in der Industrie, die Gold nach oben ziehe. Weiner sprach auch über die Zukunft von Silber und merkte an, dass es im Gegensatz zu Gold keine Zentralbanknachfrage habe. Er beschrieb Silber als das Metall des Arbeiters und sagte, dass es schwierig sein werde, sich durchzusetzen, wenn viele Mitglieder der Arbeiterklasse immer noch mit anhaltender Inflation und anderen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hätten.Silber könnte davon profitieren, wenn es der Arbeiterklasse besser geht, aber es gebe auch andere Möglichkeiten, wie es sich entwickeln könnte. "Die kapitalbesitzende Klasse neigt dazu, Gold zu besitzen, [aber] wenn sie beschließt, dass der Besitz von Silber ein relatives Schnäppchen ist – das andere Klischee ist, dass Silber ein viel kleinerer Markt ist. Es bräuchte nicht annähernd so viele Silberkäufe, um den Preis wirklich in die Höhe zu treiben", machte er klar. Im Moment sei es noch zu früh, um das zu sagen. Weiner wies auch darauf hin, dass vergangene Preisbewegungen keine Garantie für zukünftige Entwicklungen seien.© Redaktion GoldSeiten.de