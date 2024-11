WGC: Zentralbankkäufe erholen sich im September

© World Gold Council

Der World Gold Council hat kürzlich die aktuellen Daten zu den offiziellen Goldbeständen der Zentralbanken weltweit veröffentlicht. Für einen Großteil der aufgeführten Banken wurden die Daten von Ende September 2024 berücksichtigt. Der Trend der Zentralbanken als Goldkäufer hat sich weiter fortgesetzt, wobei sich die Käufe nach dem schwachen August wieder erholt haben. Die offiziellen Bestände stiegen netto um 40 Tonnen, im August waren es nur 8 Tonnen. Den Angaben zufolge wurden insgesamt 48 Tonnen brutto gekauft und 8 Tonnen verkauft.Die polnische Zentralbank war im September erneut der größte Käufer. Sie erhöhte ihre Bestände um 22 Tonnen auf insgesamt 420 Tonnen Gold. An zweiter Stelle lag die Zentralbank von Ungarn mit einem Zuwachs von 16 Tonnen Gold. An dritter Stelle lag die indische Nationalbank mit rund 6 Tonnen auf insgesamt 855 Tonnen, gefolgt von der Türkei mit rund 4 Tonnen.Die Zentralbank von Kasachstan war im September erneut der größte Nettoverkäufer und verringerte ihre Goldbestände um 4 Tonnen. Mit diesem fünften Monat in Folge mit Nettoverkäufen belaufen sich die Goldbestände Kasachstans auf 286 Tonnen. Weitere Verkäufer waren im letzten Monat Jordanien mit 3 Tonnen und Singapur mit 1 Tonne.© Redaktion GoldSeiten.de