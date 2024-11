Platin - Die erste Erholungschance

Nach dem kurzzeitigen Anstieg über den Widerstand bei 1.032 USD beendeten starke Verkäufe den Höhenflug von Platin Ende Oktober. Seither fällt der Kurs des Edelmetalls fast ungebremst und unterschritt bereits die zentrale Aufwärtstrendlinie und die Unterstützung bei 980 USD. In dieser Woche setzt sich der Einbruch fort und erreicht die Haltemarke bei 938 USD, an der sich der Kurs heute leicht erholen kann.Mit der 938-USD-Marke hat der Abverkauf ein wichtiges Ziel erreicht und könnte dort in eine deutliche Erholung bis 980 USD übergehen. Eine erste Hürde auf dem Weg nach Norden ist der Bereich um 954 USD. Ein späterer Ausbruch über 980 USD wäre zwar per se bullisch zu werten, liegt aber noch in weiter Ferne.Solange die Unterstützung bei 938 USD verteidigt werden kann, ist eine Erholung möglich. Darunter dürfte es allerdings zu weiteren Verlusten kommen, die aufgrund der Längenverhältnisse der Abwärtswelle bis 912 USD führen dürften. Darunter würden das Tief aus dem September bei 900 USD und der Support bei 889 USD angesteuert.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)