Palladium - Zurück im großen Abwärtstrend?

Seit dem Scheitern an der Widerstandsmarke bei 1.243 USD befindet sich der Kurs von Palladium in einem dramatischen Kurssturz. Dieser konnte zuletzt auch nicht durch die Unterstützungen bei 1.083 USD und 1.041 USD aufgefangen werden und so krachte der Wert in der laufenden Woche auch unter den Support bei 993 USD. Aktuell erreicht Palladium die Unterstützung bei 920 USD, an der gestern eine leichte Erholung gestartet wurde.Nachdem bei 993 USD eine Erholung ausblieb, ist davon auszugehen, dass es sich bei diesem Abverkauf um einen Teil des übergeordneten Abwärtstrends der letzten Jahre handelt. Damit wäre auch die 920-USD-Marke nur für eine kurze Erholung gut und in Kürze auch mit einer Verkaufswelle bis 865 USD und darunter auf 837 USD zu rechnen. Selbst Verluste bis 775 USD sind damit nicht mehr ausgeschlossen.Sollte Palladium allerdings schon jetzt drehen und über 967 USD steigen, wäre eine Erholung bis 993 USD die Folge. Oberhalb der Hürde könnte sogar der Bereich um 1.045 USD angelaufen werden, ehe die Bären wieder zuschlagen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)