Gold - Dass die Verkaufswelle abebbt, ist keine Entwarnung

Seit der oberen Umkehr am neuen historischen Hoch bei 2.790 USD und dem anschließenden Bruch der Kreuzunterstützung bei 2.685 USD kündigte sich beim Goldpreis eine größere Korrektur an. Diese setzte sich in der letzten Woche mit hoher Dynamik fort und drückte den Kurs des Edelmetalls unter die Haltemarke bei 2.600 USD. Erst kurz vor dem Support bei 2.531 USD konnten die Bullen ein weiteres Verkaufssignal verhindern und eine Erholung starten, die aktuell die 2.600-USD-Marke erreicht.Zunächst könnte die Erholung bereits an der 2.600-USD-Marke wieder abebben und sich der Abverkauf mit einem Rücksetzer unter 2.560 USD fortsetzen. Bei einem Bruch der Unterstützung bei 2.531 USD wäre mit weiteren Abgaben bis 2.483 USD zu rechnen. An dieser Stelle sollte der erste größere Erholungsschub einsetzen. Wird die Marke allerdings ebenfalls unterschritten, muss man sich auf einen Einbruch bis zum ehemaligen Rekordhoch bei 2.431 USD einstellen.Steigt Gold dagegen weiter über 2.600 USD an, könnte sich die Erholung entlang der Unterseite der gebrochenen Trendlinie bis 2.630 USD und 2.650 USD fortsetzen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)