John Feneck: Warum Gold am Boden liegt

John Feneck, Portfoliomanager und Berater bei Feneck Consulting, äußerte sich in einem Interview mit dem Investing News Network zum Rückgang des Goldpreises nach den US-Wahlen und sagte, dies bedeute nicht, dass das Metall nicht florieren werde, sobald Donald Trump wieder im Amt sei. "Was passiert ist, war ein Moment des Risikos [...] Es war nicht so, dass Gold und Silber nicht mehr relevant waren, es war einfach so, dass die Leute den Sieg von Trump gefeiert haben", erklärte er.Feneck gab auch aktuelle Informationen über Minenaktien, die er derzeit beobachtet. Auf der Goldseite erwähnte er Unternehmen wie US Gold, Badlands Resources und Inflection Resources, das auch eine Kupferkomponente hat.Darüber hinaus sprach Feneck von "Sondersituationen" und nannte Guardian Metal Resources und Angkor Resources. Ersteres ist auf der Suche nach Wolfram, letzteres konzentriert sich auf Gold und Kupfer, fördert aber auch Öl, was laut Feneck unter Trump von Interesse sein könnte. Insgesamt bleibt er nicht nur für Gold, sondern auch für Unternehmen, die sich auf Gold konzentrieren, optimistisch. "Ich würde einfach sagen, dass man nicht nur Gold besitzen sollte", schloss Feneck. "Wenn man Gold besitzt, muss man auch Goldaktien besitzen. Wenn man an das Metall glaubt, muss man auch an einige der Unternehmen glauben, die es finden."© Redaktion GoldSeiten.de