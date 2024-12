Platin - Sind die Hindernisse zu groß?

Platin wurde in den letzten Wochen ausgehend von einem Verlaufshoch bei 1.054 USD erneut unter die Unterstützungsmarken bei 980 und 955 USD gedrückt. An der Supportzone um 938 USD griffen die Bullen zweimal erfolgreich ein und konnten sowohl Mitte November, als auch in der letzten Woche eine Erholung starten. Die laufende Gegenbewegung hat die steile Abwärtstrendlinie durchbrochen und erreicht jetzt die Hürde bei 955 USD.Der Abwärtstrend ist trotz des jüngsten Anstiegs und der Chance auf einen kleinen Doppelboden noch lange nicht beendet. Schon ein dritter Bruch der 938-USD-Marke kann dafür sorgen, dass der Kurs des Edelmetalls bis an das Septembertief bei 900 USD und darunter auf 875 USD fällt. Ein Anstieg über 955 USD könnte die Erholung zwar fortsetzen. Ein kurzfristiges Kaufsignal wäre dagegen erst bei Kursen über 980 USD generiert. Bislang muss man davon ausgehend, dass Platin spätestens dort den Abwärtstrend fortsetzt.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)