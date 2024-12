Macquarie erhöht Prognose für 2025 und stärkt Goldbullen-Position

Die Macquarie Group Ltd. geht davon aus, dass der Goldpreis im kommenden Jahr weiter steigen und wahrscheinlich ein Rekordhoch erreichen wird, während die US-Notenbank die Zinsen senkt und die Zentralbanken ihre Goldreserven aufstocken. Dies geht aus einem Bericht von Bloomberg hervor. Das Edelmetall könnte im ersten Quartal 2025 aufgrund eines stärkeren US-Dollars Probleme bekommen, aber danach könnte es seine Gewinne weiter ausbauen, schreiben Analysten, darunter Marcus Garvey, in einer Notiz, in der sie ihre Preisprognosen anheben. Es könnte schnell die Marke von 3.000 $ pro Unze in Angriff nehmen, wenn die Nachfrage aus China steigt oder wenn die Politik des designierten Präsidenten Donald Trump die fiskalischen Aussichten in den USA zu verschlechtern droht, so die Analysten.Die ETF-Bestände lägen immer noch 25% unter ihrem Höchststand im Jahr 2020, was "viel Spielraum" für weitere Käufe lasse, wenn die Bedingungen dies rechtfertigten, meinten die Macquarie-Analysten. "In diesem Fall sehen wir sinkende Zinsen als Schlüssel, um die Attraktivität von Geldmarktfonds und anderen Sparprodukten zu verringern."Macquarie geht davon aus, dass die Preise im ersten Quartal 2025 im Durchschnitt bei 2.650 $ pro Unze liegen werden, 1,9% höher als in der vorherigen Prognose. Von April bis Juni werden die Preise durchschnittlich bei 2.800 $ liegen, 12% höher als in der letzten Schätzung, danach könnte das Metall etwas an Attraktivität verlieren, heißt es weiter.© Redaktion GoldSeiten.de