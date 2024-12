Gold - Die Ruhe vor dem Sturm

Dem Abverkauf vom neuen Allzeithoch an den Supportbereich um 2.531 USD, folgte Mitte November eine steile Erholung beim Goldpreis. Diese wurde allerdings am Widerstand bei 2.725 USD gestoppt und von einer weiteren scharfen Verkaufswelle abgelöst. Seit Ende November versucht die Käuferseite im Bereich der Unterstützungen bei 2.600 USD und 2.620 USD einen zweiten derartigen Kursrutsch und damit auch die Fortsetzung der Abwärtstrendphase seit dem neuen Rekordhoch zu verhindern.Sollte ein Anstieg über 2.650 USD bis 2.660 USD gelingen, wäre zumindest eine Erholung bis 2.685 USD möglich. Dort könnten die Bären allerdings wieder zuschlagen und Gold bei einem Bruch der 2.600-USD-Marke erneut bis an die Unterstützung bei 2.531 USD abverkaufen. Insgesamt würde ein solcher Einbruch nicht nur für eine weitere dynamische Abwärtsbewegung sorgen, sondern auch für den Beginn einer größeren, mehrwöchigen Korrekturphase sprechen.Oberhalb von 2.685 USD wäre mit einer Entspannung der Lage zu rechnen und ein Anstieg bis 2.725 USD möglich. Allerdings könnte es erst bei einem dynamischen Ausbruch über diese Kurshürde wieder zu einem Spurt an das aktuelle Rekordhoch bei 2.790 USD und das nächsthöhere Kursziel bei 2.830 USD kommen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)