Meridian Mining UK Societas: Weitere gute Treffer auf Santa Helena

Meridian gestern mit einem weiteren sehr schönen Treffer auf dem Santa Helena Projekt: Link Erneut eine sehr flache Bohrung, die zwar nicht die wirkliche Mächtigkeit des Erzkörpers darstellt, doch die vorher entdeckte Zone nochmals erweitert. Die Bohrung CD612 zeigte 58,9 Meter mit 3,6 g/t Gold-Äquivalent und erweitert so die kürzlich veröffentlichte Bohrung Nr. CD605, die 75,6 Meter mit 4,6 g/t Gold-Äquivalent angezeigt hat:Wir sehen, dass Meridian Mining von einem Standpunkt aus gefächert in die Zielzonen bohrt. Das hat auch einen Grund. Meridian ist dabei, dieses Land vom Besitzer zu kaufen. Bis dieser Vorgang und die notwendige Umwidmung des Landes abgeschlossen ist, werden wohl noch 12 Monate vergehen. Daher diese recht ungewöhnliche Methode, die aber auch Erfolge einbringt.Laut den Erläuterungen in der Pressemeldung hat die Zone wohl eine tatsächliche Mächtigkeit von 17 Metern und dies nahe an der Oberfläche. Gehalte von über 3 g/t Gold-Äquivalent sind auf jeden Fall beachtenswert und würden in einem Abbau-Szenario wunderbar als hochgradiges Erz passen.Da Meridian nun diese neuen Funde getätigt hat, wird sich die erste Ressourcen-Kalkulation für Santa Helena in den Januar 2025 verschieben. Das Management war sich einig, dass man diese Zonen nicht außen vor lassen kann, so dass die unabhängigen Ressourcen-Beauftragten diese neuen Ergebnisse noch modellieren müssen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.