Platin - Starker Jahresauftakt!

Ende des vergangenen Jahres war der Platinpreis aus einer keilförmigen Konsolidierung nach unten gefallen, hatte das Tief aus dem September erreicht und kurz unterboten. Allerdings endete die Verkaufswelle schon zu diesem frühen Zeitpunkt und der Kurs drehte in den letzten Tagen steil nach Norden. Dabei überwand Platin zuletzt auch den Kreuzwiderstand bei 938 USD und erreicht damit jetzt die wichtige Kurshürde bei 956 USD.Das Edelmetall ist aufgrund der Verteidigung der 900-USD-Marke und des Anstiegs über 938 USD in einem neuen kurzfristigen Aufwärtstrend. Dieser kann sich mit einem Anstieg über 956 USD fortsetzen und bis 975 USD und 980 USD führen. Ob mit dem Anstieg der letzten Tage auch eine übergeordnete Trendwende eingeleitet wurde, entscheidet sich später auf diesem Niveau.Der laufende bullische Konter könnte zuvor in eine Korrektur bis 925 USD münden, ohne dass die Ausbruchschance dadurch in Gefahr geriete. Erst unter 915 USD wäre die kleine Kaufwelle gestoppt und damit auch das tiefere Kursziel bei 865 USD reaktiviert.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)