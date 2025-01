Gold - Die (An-)Spannung steigt

Im Rahmen der dreiecksförmigen Konsolidierung nach dem neuen Allzeithoch bei 2.790 USD hatte der Goldpreis im Dezember die Unterstützung bei 2.600 USD kurz unterschritten, ehe eine deutliche Erholung starten konnte. Dieser Anstieg verlief bisher relativ volatil und war von deutlichen Korrekturen unterbrochen. Dennoch gelang es, den Widerstand bei 2.685 USD zu überwinden und die kurzfristige Abwärtstrendlinie zu überschreiten. Nach diesen bullischen Signalen erreicht der Goldpreis heute die 100%-Projektion der ersten Aufwärtsphase seit Mitte Dezember und damit einen möglichen Endpunkt des Erholungspotenzials.Die Aufwärtsphase seit Dezember steht vor einer Weggabelung: Entweder endet hier die Erholung oder der Goldpreis bekommt noch einmal kräftigen Rückenwind und bricht in Richtung 2.765 USD aus. In diesem Fall könnte auch das Rekordhoch in Kürze erreicht werden.Setzt sich dagegen die korrektive Struktur des Anstiegs durch, könnte ausgehend vom Hoch bei 2.702 USD eine Gegenbewegung bis 2.654 USD folgen. Unter dem Tief vom Dienstag würde es bereits zu einer Verkaufswelle kommen, die den Anstieg schlagartig beendet. Sie könnte bis 2.611 USD und 2.600 USD führen, ehe dort eine weitere Erholung starten dürfte. Sollte die 2.600-USD-Marke ein weiteres Mal unterschritten werden, wäre bereits ein Kursrutsch bis 2.531 USD wahrscheinlich.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)